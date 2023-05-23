محكمة روسية تمدد حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال 3 أشهر

موسكو، روسيا (CNN)-- مدّدت محكمة ليفورتوفسكي الجزئية في موسكو، الثلاثاء، فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جونال، لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 أغسطس/ آب، حسبما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الحكومية عن المحكمة.

وقالت المحكمة، بحسب وسائل إعلام رسمية، إن "المحكمة وافقت على طلب المحقق بتمديد فترة التحفظ في شكل اعتقال حتى 30 أغسطس/ آب".

مثُل غيرشكوفيتش، الذي صنفته وزارة الخارجية الأمريكية على أنه محتجز ظلمًا، أمام المحكمة في أبريل/ نيسان للمطالبة بتغيير وضع احتجازه السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية بدلاً من السجن. تم رفض هذا الاستئناف، وهو محتجز في سجن ليفورتوفو سيئ السمعة في موسكو.

في نهاية مارس/ آذار، اعتقلت السلطات الروسية غيرشكوفيتش، واتهمته بالتجسس.