أمريكا توضح موقفها من رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني

(CNN)-- أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن بلاده لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني الجنرال لي شانغ فو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوضح أننا لا نخطط لرفع أي عقوبات عليه أو على الصين".

وفي عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على وزير الدفاع الصيني لشرائه أسلحة روسية.

وقد تم تعيين لي شانغ فو وزيرا للدفاع في مارس/ آذار، وذكرت تقارير أن المسؤولين الصينيين رفضوا عقد لقاء يجمع وزير الدفاع الصيني مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة ضد لي شانغ فو.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لديها "مخاوف جدية للغاية" بشأن التقارير التي تفيد بأن الصين منعت شركة ميكرون لصناعة الرقائق الأمريكية من البيع منتجاتها للشركات الصينية التي تعمل في مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وقال ميللر: "تعمل وزارة التجارة بشكل مباشر مع جمهورية الصين الشعبية لتوضيح وجهة نظرنا، ويبدو هذا الإجراء غير متسق مع تأكيدات الصين بأنها منفتحة أمام الأعمال التجارية وملتزمة بإطار تنظيمي شفاف".