هل اصطدم سائق شاحنة بحاجز قرب البيت الأبيض عمدا؟ الخدمة السرية توضح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مصدر مطلع على التحقيق في جهاز إنفاذ القانون، لشبكة CNN إن شاحنة "U-Haul" التي اصطدمت بحاجز أمني في ساحة “لافاييت” بالقرب من البيت الأبيض ليلة الاثنين، تم تفتيشها من قبل خبراء المتفجرات ولم يتم العثور على متفجرات أو أجهزة حارقة فيها.

وأشار المصدر إلى أن قائد الشاحنة، رجل مجهول الهوية، على الأرجح أنه اصطدم عمدا بالحاجز.

وأكد المصدر أن جهاز إنفاذ القانون لا يعلم بعد دوافع سائق الشاحنة.

وأعلنت الخدمة السرية أن الشاحنة "آمنة" من جانب شرطة العاصمة و"كشف تحقيق أولي أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية عمدًا".

وأكدت الخدمة الخاصة أن "التهم ستُوجه من جانب شرطة Park Police في الولايات المتحدة الأمريكية" بمساعدة تحقيقات الخدمة السرية.

وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد أعلن، الثلاثاء، أنه يحقق في حادث اصطدام شاحنة بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض، عند الجانب الشمالي من ساحة لافاييت في شارع 16.