(CNN)-- شاركت حسابات عدة تحمل علامة التوثيق الزرقاء عبر تويتر، صورة زائفة يُزعم أنها تُظهر انفجارًا بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، مما تسبب في حدوث ارتباك، وانخفاض مؤقت في سوق الأسهم، وأكد مسؤولون في وقت لاحق عدم وقوع مثل هذه الحوادث.

الصورة، التي تحمل جميع السمات المميزة للذكاء الاصطناعي، تمت مشاركتها من قبل العديد من الحسابات الموثقة بالشارة الزرقاء، بما في ذلك حساب ادعى خطأ أنه مرتبط بشبكة بلومبرغ.

ومنذ شراء إيلون ماسك للمنصة، سمح تويتر لأي شخص بالحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل رسوم شهرية.

ونشر الحساب صورة يُزعم أنها تظهر دخانًا أسود يتصاعد بالقرب من مبنى كبير، قائلا: "انفجار كبير بالقرب من مجمع البنتاغون في واشنطن العاصمة - تقرير أولي".

وتم تعليق الحساب منذ ذلك الحين بواسطة تويتر، ولم يتضح من يقف وراء الحساب أو من أين نشأت الصورة.

كما ظهرت التقارير الكاذبة عن الانفجار على شبكة تلفزيون هندية كبرى.

وذكرت قناة Republic TV وقوع انفجار، أظهر الصورة المزيفة على الهواء نقلاً عن تقارير من شبكة RT الإخبارية الروسية، التي سحبت التقرير في وقت لاحق عندما اتضح أن الحادث لم يقع.

وقالت وسيلة الإعلام الهندية لاحقا: "Republic TV بثت أنباء عن انفجار محتمل بالقرب من البنتاغون مستشهدة بمنشور وصورة على تويتر نشرتها RT"، وأن RT حذفت المنشور، و تراجعت Republic أيضا عن نشر الخبر.

وتواصلت شبكة CNN مع RT و Bloomberg و Twitter للتعليق.

وفي اللحظات التي أعقبت انتشار الصورة على تويتر، تراجع سوق الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 80 نقطة بين الساعة 10:06 صباحا والساعة 10:10 صباحا، وتعافى تماما بحلول الساعة 10:13 صباحا.

وبالمثل، ارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع من 0.02٪ في الساعة 10:06 صباحا إلى 0.15٪ في الساعة 10: 09 صباحا، وبحلول الساعة 10:11 صباحا، كان المؤشر إيجابيا مرة أخرى.

ووفقًا للخبراء، فإن المبنى الموجود في الصورة لا يشبه البنتاغون إلى حد كبير، و تُظهر دلائل على أنه ربما تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

"تُظهر هذه الصورة علامات نموذجية لكونها مُصنَّعة بالذكاء الاصطناعي: هناك أخطاء هيكلية في المبنى والسياج لا يمكنك رؤيتها، على سبيل المثال، إذا أضاف شخص ما دخانًا إلى صورة موجودة بالفعل"، هكذا قال هاني فريد، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وخبير التشريح الرقمي لشبكة CNN.

ردت إدارة الإطفاء في أرلينغتون بولاية فيرجينيا في وقت لاحق في تغريدة، قائلة إنها ووكالة حماية قوة البنتاغون "على علم بتقرير على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداوله عبر الإنترنت حول انفجار بالقرب من البنتاغون. لا يوجد انفجار أو حادث يقع في أو بالقرب من.. البنتاغون، ولا يوجد خطر مباشر أو مخاطر على الجمهور".