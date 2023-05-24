مسؤول روسي: إصابة 9 منهم 3 في وحدة العناية المركزة بعد هجوم بيلغورود

(CNN)-- وصف حاكم إقليم بيلغورود في روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، ليلة الثلاثاء بأنها لم تكن "ليلة هادئة" للمنطقة بسبب هجمات الطائرات بدون طيار، لافتا إلى أنه إن دفاعات بيلغورود الجوية تعاملت مع "معظمها" (الطائرات بدون طيار) لكن ألحقت أضرار بالسيارات والمنازل الخاصة والمباني الإدارية.

وأضاف غلادكوف أن هناك 500 شخص في "مراكز إقامة مؤقتة في غرايفورون بمنطقة ستاري أوسكول، وراكيتنوي، وإيفنا، وسترويتيل"، في حين يعالج 9 مصابين منهم 3 بوحدة العناية المركزة بعد الهجوم.

كما أشار إلى أنه لم يتم حتى الآن استعادة الكهرباء بشكل كامل ببعض المناطق، ولا سيما في منطقة غريفورون، موضحا أنه "يجب أن تكتمل استعادة إمدادات الطاقة في منطقة غرايفورون بحلول الساعة 3 إلى 4 مساءً من بعد ظهر اليوم (الأربعاء) وبعد ذلك، يجب استعادة إمدادات المياه والاتصالات الخلوية".

وكانت مجموعة من المواطنين الروس المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين، والمتحالفين مع الجيش الأوكراني، قد أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم في منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا، وهي منطقة متاخمة لشمال شرق أوكرانيا، إذ قصفت منطقتان في بيلغورود الروسية بطائرات بدون طيار، بحسب تصريحات سابقة لغلادكوف.