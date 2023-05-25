بايدن يرشح جنرالا من أصل أفريقي لرئاسة هيئة الأركان .. ماذا نعرف عنه؟

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي إنه من المقرر أن يعلن الرئيس جو بايدن، الخميس، ترشيح قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز براون ليكون الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة.

وأضاف المسؤول أن القرار يأتي بعد توصية وزير الدفاع لويد أوستن باختيار براون، وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يكون فيها كلا من كبار قادة وزارة الدفاع - وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة - أمريكيين من أصل أفريقي.

ورئيس هيئة الأركان المشتركة هو أكبر ضابط عسكري رفيع المستوى في أمريكا، ويعمل كمستشار عسكري رئيسي لرئيس الولايات المتحدة، ووزير الدفاع ، ومجلس الأمن القومي.

وسيتولى براون المنصب خلفا للجنرال بالجيش مارك ميلي الذي كان في المنصب منذ ترشيحه في عام 2019.

وفي عام 2020، أصبح براون أول قائد أسود للجيش في تاريخ الجيش الأمريكي، وتم تعيينه رئيسا لسلاح الجو بأغلبية الأصوات، وسيكون الرجل الأسود الثاني الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بعد الجنرال كولن باول الذي تقلد المنصب حلال الفترة من 1989 إلى 1993.

وتصدر الجنرال تشارلز براون عناوين الصحف في عام 2020 بعد وفاة جورج فلويد على يد الشرطة، بعدما نشر فيديو مؤثرا سجله بالزي العسكري قال فيه إنه "مليء بالمشاعر تجاه العديد من الأمريكيين الأفارقة الذين عانوا من نفس مصير جورج فلويد".

وقال إنه كان واحدا من الأمريكيين الأفارقة القليلين في مدرسته، وغالبا ما كان الأمريكي الأفريقي الوحيد في وحدته العسكرية، وفي وقت لاحق، في قيادة الجيش.

وذكر: "أفكر في الضغط الذي شعرت به لتقديم أداء خالي من الأخطاء، خاصة بالنسبة للمشرفين الذين أدركت أنهم توقعوا القليل مني كأمريكي من أصل أفريقي، وأفكر في الاضطرار إلى التمثيل من خلال العمل بجهد مضاعف لإثبات عدم صحة توقعاتهم وتصوراتهم عن الأمريكيين من أصل أفريقي ".

وتحدث براون بصدق عن القضايا التي كانت تواجهها أمريكا في ذلك الوقت، مع احتجاجات واسعة النطاق حول الظلم العنصري، وكان صريحا بشأن ما يمكنه فعله وما لا يستطيع في منصبه.

وقال براون في الفيديو: "لا يمكنني إصلاح قرون من العنصرية في بلدنا، ولا يمكنني إصلاح عقود من التمييز التي ربما أثرت على أفراد قواتنا الجوية، وأفكر في كيفية إجراء تحسينات على المستوى الشخصي والمهني والمؤسسي، بحيث يقدر جميع الطيارين، اليوم وغدا، قيمة التنوع ويمكنهم الخدمة في بيئة يمكنهم فيها تحقيق إمكاناتهم الكاملة".