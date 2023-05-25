أكبر المتضررين إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها بالأول من يونيو

(CNN)— تتوجه أنظار المراقبين إلى الإدارة الأمريكية واحتمال عدم توصل الرئيس جو بايدن والجمهوريون في مجلس النواب إلى صفقة لمعالجة سقف الديون قريبًا، الأمر الذي يعني أن وزارة الخزانة لن يكون لديها الأموال الكافية للوفاء الكامل بجميع التزامات الدولة في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو.

فمن المقرر إرسال الدفعة الأولى من مدفوعات الضمان الاجتماعي - ما يقرب من 25 مليار دولار - في 2 يونيو، وهي تذهب بشكل أساسي إلى العديد من كبار السن والمواطنين الأكثر ضعفًا من بين حوالي 66 مليون متقاعد وعامل من ذوي الإعاقات وآخرين في البرنامج.

وبشكل متواز، إذا لم يتم حل مأزق سقف الديون، فقد تتأخر هذه المزايا جمبا إلى جنب مع رواتب العمال الفيدراليين والجيش والمدفوعات لمقدمي الرعاية الطبية والمنح الفيدرالية للولايات والبلديات من أجل برنامج الرعاية الطبية "Medicaid" والطرق السريعة والتعليم وغيرها.

ويقول حقوقيون إن العديد من كبار السن بدأوا بالفعل بالشعور بالقلق، خاصة في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك مع اقتراب الموعد النهائي.

ويشار إلى أن ما يقرب من ثلثي المستفيدين من الضمان الاجتماعي يعتمدون على الأموال التي يتقاضونها وتشكل نصف دخلهم، وبالنسبة لـ 40٪ من المستفيدين، تشكل المدفوعات 90٪ على الأقل من دخلهم.