اندلاع حريق في وزارة الدفاع الروسية.. ومصدر يوضح التفاصيل

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن مصدر بخدمات الطوارئ أن حريقا اندلع في مبنى وزارة الدفاع الروسية بوسط موسكو، الأربعاء.

ونقلت "تاس" عن المصدر بخدمات الطوارئ قوله: "اندلع حريق في شرفة مبنى وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وأظهر مقطع فيديو شاهدته شبكة CNN دخانا يحيط بمبنى وزارة الدفاع، وسمعت امرأة تقول: "رائحة الاحتراق مروعة".

وفي المقابل، أنكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية اندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع، وقالت: "لم يتم تأكيد وجود حريق، حيث لم يتم اكتشافه من قبل رجال الإطفاء عند وصولهم، كما أنه لا توجد أي معلومات عن الضحايا"، وفقا لـ"تاس".