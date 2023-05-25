أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حُكم على ستيوارت رودس، مؤسس وزعيم مجموعة "أوث كيبرز" (حراس القسم)، بالسجن 18 عامًا الخميس لقيادته مؤامرة بهدف الإبقاء على الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020.

هذا هو أول حكم يصدر منذ أكثر من عقد بتهمة التآمر والتحريض، وهي مدة الحكم الأطول التي يتم تسليمها إلى متهم في هجوم 6 يناير/كانون ثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال قاضي المقاطعة، أميت ميهتا، لرودس قبل الحكم على زعيم الميليشيا بالسجن 18 عامًا بتهمة التآمر وإثارة الفتنة الخميس: "الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به هو وجود مجموعة من المواطنين الذين قاموا بثورة لأن نتيجة الانتخابات لم تُعجبهم ولأنهم يعتقدون أن القانون لم يُتبع بالشكل الصحيح".

وأردف القاضي قائلا: "أجرؤ على قول سيد رودس، ولم أقل هذا مطلقًا لأي شخص حكمت عليه: أنت تشكل تهديدًا وخطرًا مستمرين لديمقراطيتنا ونسيج هذا البلد".