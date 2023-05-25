هونغ كونغ (CNN)—تشير التوقعات إلى وصول حجم التجارة بين روسيا والصين إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 200 مليار دولار هذا العام، وفقًا لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال زيارته لبكين، وسط مواجهة موسكو عزلة متزايدة من الغرب.

وقفزت التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي، ما يقرب من 30٪ إلى مستوى قياسي بلغ 190 مليار دولار، مدعومًا بشكل أساسي بشراء الصين للطاقة الروسية، وهذا العام، استمرت تجارتهم في الارتفاع، بزيادة 41 ٪ في الأشهر الأربعة الأولى، وفقًا لأرقام الجمارك الصينية.

وتمكنت روسيا من تجاوز السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط الخام للصين منذ فبراير/ شباط، وفقًا لمعظم الإحصاءات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين قد تزيد بنحو 40٪ هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة غلوبال تايمز التي نقلت عن مسؤولين روس آخرين قولهم إن رقم 200 مليار دولار يعني أيضًا أن الصين ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية من روسيا، وأن الشركات الصينية ستنتج المزيد من السيارات محليًا في البلاد.

من جهته قال أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك VTB الروسي الحكومي، إن البنك المركزي الروسي يخزن اليوان ويقدم اليوان والروبل في التعاملات لأكثر من 70٪ من تجارة البلدين.