هل سلمت فاغنر جثة جندي أمريكي متقاعد لأوكرانيا؟ بريغوجين يرد لـCNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، لـCNN، الخميس، إنه سلم جثة جندي متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، قُتل في معركة مدينة باخموت، إلى أوكرانيا.

ورداً على سؤال CNN عما إذا كانت "فاغنر" قد أعادت جثة الرقيب المتقاعد من الجيش، نيكولاس مايمر، كما وعد بريغوجين الأسبوع الماضي، قال قائد فاغنر في تسجيل صوتي: "اليوم في الساعة الثالثة سلمنا جثة الأمريكي نيكولاس مايمر إلى الجانب الأوكراني".

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته مع CNN بواسطة خدمة بريغوجين الصحفية، يقف رئيس فاغنر بجوار نعشين، أحدهما ملفوف بعلم أمريكي والآخر بعلم تركي، ويقول: "مات الأمريكي في معركة في (العش)- واحدة من آخر المناطق المتنازع عليها في غرب باخموت - وأضاف أن التابوت الثاني كان يضم جثة مواطن تركي كان في باخموت مع شريكته".

وقال قائد فاغنر عن المواطن التركي وشريكته: "تم العثور عليهما تحت أنقاض مبنى، أو بشكل أكثر دقة هو ووثائقه، عندما انسحب الأوكرانيون قاموا بتفجير المبنى وماتا تحت المبنى المدمر، لم نتمكن من إخراجها (شريكته)، لكننا أخرجناه وسنعيده إلى وطنه الأم".

وأكد مقر مركز التنسيق الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب لـCNN أن جثة مايمر، إلى جانب جثة مواطن تركي، قد سُلمت إلى أوكرانيا الخميس خلال عملية تبادل لأسرى الحرب، وأظهر مقطع فيديو شاركته المجموعة نعشًا مغطى بعلم أمريكي يطابق التابوت الذي شوهد في الفيديو مع بريغوجين.

ولا تستطيع CNN التأكيد بشكل مستقل على أن التابوت يحتوي على جثة مايمر، أو تحديد الظروف التي مات فيها.