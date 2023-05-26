(CNN)-- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة CNN، الخميس، إن الإدارة الأمريكية "أوضحت مجددا" في محادثات مع أوكرانيا بأنها لا تدعم الهجمات على الأراضي الروسية، وذلك بعد أن ذكرت CNN أن المسؤولين الأمريكيين لديهم معلومات تشير إلى أن أوكرانيا ربما كانت وراء هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر.

وصرح كيربي، لمذيع CNN وولف بليتزر: "لقد أوضحنا مرة أخرى للأوكرانيين ما هي توقعاتنا بشأن مهاجمة روسيا، لا نريد تشجيع ذلك أو تمكينهم من ذلك، نحن بالتأكيد لا نريد استخدام أي معدات أمريكية الصنع لمهاجمة الأراضي الروسية".

وأضاف جون كيربي: "قد حصلنا على تأكيدات من الأوكرانيين بأنهم سيحترمون تلك الرغبات"، وتابع: "لقد كنا واضحين جدا أننا نريد لأوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن أراضيها لقد تعرضوا للهجوم، وتم غزوهم، ولديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكننا كنا واضحين أيضا جيدا، أننا لا نريد أن نرى هذه الحرب تتصاعد إلى ما بعد ذلك الدمار والعنف الذي تعرض له الشعب الأوكراني بالفعل".

وذكر أن المحادثات مع أوكرانيا لم تتضمن "تحديد العواقب" ولكنها كانت "مجرد إعادة تأكيد على ما قلناه من قبل أننا لا نريد أن نوفر المعدات المستخدمة لمهاجمة الأراضي الروسية".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في أعقاب تقرير لشبكة CNN بأن مقاتلين روسيين مناهضين لبوتين، يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، شنوا غارة داخل الأراضي الروسية.

وفي مقابلة مع سام كيلي من CNN، قال أحد المواطنين الروس إن الغارة تمت باستخدام معدات أمريكية الصنع تم شراؤها من السوق.

وقال كيربي لشبكة CNN: "أنا بالتأكيد لا أستطيع تأكيد هذه التقارير بشأن أنه اشترى هذه الأشياء من السوق المفتوحة"، وأضاف: "ما يمكنني تأكيده هو أننا أوضحنا للأوكرانيين أننا لا نريد أن نرى المعدات الأمريكية الصنع التي قدمتها الولايات المتحدة تُستخدم في مهاجمة الأراضي الروسية".

وذكر: "ما نقدمه هو الكثير من المعدات والأدوات، وقدرات التدريب، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي سيتم استخدامها للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، ومرة أخرى، أوضحنا ذلك بوضوح في الواقع، أجرينا هذا النقاش مع الأوكرانيين مؤخرا".