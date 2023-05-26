أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية وأوكرانيا بوضع "عقبات خطيرة" أمام محادثات السلام خلال اجتماعه، الجمعة، مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، لي هوي، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان من وزارة الخارجية الروسية: "جدد وزير الخارجية الروسي تأكيد التزام موسكو بحل سياسي دبلوماسي للصراع، مشيرا إلى العقبات الخطيرة التي وضعها الجانب الأوكراني وداعموه الغربيون أمام استئناف محادثات السلام".

وأثنى لافروف على موقف الصين "المتوازن" بشأن الأزمة الأوكرانية و"استعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها"، وفقا للبيان.

وأعرب الجانبان عن "استعدادهما لتعزيز التعاون السياسي الخارجي بين روسيا والصين"، وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يهدف إلى "الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وفي الكوكب عامة".

وستكون موسكو المحطة الأخيرة في رحلة لي الدبلوماسية في أوروبا، وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية نقلا عن نائب وزير الخارجية، أندري رودينكو، في وقت سابق الجمعة أن روسيا تتوقع أن تطلع على "انطباع لي حول رحلته إلى كييف وأوروبا".