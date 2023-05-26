الشرطة اليابانية: مقتل 4 أشخاص في حادث طعن وإطلاق نار

(CNN)-- أعلنت الشرطة اليابانية، الخميس، مقتل 4 أشخاص في حادث طعن وإطلاق نار وقع في مدينة ناكانو بوسط البلاد، وفقا لقناة (NHK) اليابانية العامة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت مسلحا مشتبها به كان يتحصن في منزل بعد الهجوم.

وذكرت القناة اليابانية، نقلا عن مصادر، أن الشرطة في ناكانو طلبت من إدارة شرطة العاصمة طوكيو إرسال "فريق تحقيق" متخصص في التعامل مع تلك حوادث.

وتم العثور على امرأة مسنة فاقدة الوعي خارج المنزل الذي تحصن فيه المشتبه به، وأعلنت الشرطة فيما بعد وفاتها، وكان من بين الضحايا الآخرين امرأة في الأربعينيات من عمرها، واثنان من ضباط الشرطة توفوا متأثرين بجراحهم.

وذكرت الإذاعة أن أحد الضباط القتلى، البالغ من العمر 61 عاما، توفي متأثرا برصاصة في صدره بما يبدو أنها أطلقت من بندقية صيد.