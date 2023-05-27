دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد قاسم رضائي، حركة طالبان الأفغانية، بإطلاق النار على مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية مع أفغانستان، بحسب بيان له نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

واعتبر رضائي أن "هذه الخطوة من قبل طالبان، تنتهك معايير حسن الجوار والقانون الدولي"، قائلا إن قوات طالبان "استخدمت أنواعًا من الأسلحة عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، الحدودية المحاذية لأفغانستان، بمحافظة سيستان وبلوشيستان، جنوب شرقي البلاد، وأن قوات طالبان واجهت ردًا حاسمًا من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول الإيراني، طبقا للوكالة الإيرانية، أنه "عقب حادث إطلاق النار، وجّه قائد حرس الحدود في ساسولي تحذيرات، إلى حركة طالبان وفقا للبروتوكولات المتعلقة بالحدود، ولكن للأسف تجددت المواجهات وتواصلت قبل ساعات".

وأكد رضائي أن "القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، أصدر تعليمات حازمة إلى قوات حرس الحدود عقب هذا التطور"، شدد خلالها "على الرد بكل قوة وصون حدود البلاد وعدم السماح لأي اعتداء أو اقتراب أي معتد من الحدود الإيرانية"، وأنه "يتعين على الهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان، أن تتحمل مسؤولية تحركاتها غير المدروسة التي تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب وكالة (إرنا).