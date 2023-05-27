برلين، ألمانيا (CNN)-- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لشبكة CNN، إن مئات الدبلوماسيين وموظفي الدولة الألمان طُردوا من روسيا ويتعين عليهم مغادرة البلاد بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف المتحدث أن الطرد لا ينطبق فقط على الدبلوماسيين، ولكن أيضًا على موظفي الدولة الألمانية، وكذلك المعلمين والعاملين في معهد جوته، ويأتي ذلك ردًا على قرار ألمانيا في أبريل/ نيسان الماضي، بطرد الدبلوماسيين الروس بهدف "تقليص وجود أجهزة المخابرات في البلاد".

وأكد المتحدث في بيان لشبكة CNN، أن "هذا الحد الذي حددته روسيا اعتبارًا من بداية يونيو، يتطلب خفضا كبيرا في جميع مناطق وجودنا في روسيا"، واصفا القرار بأنه "غير مبرر"، و"غير مفهوم".

وقال المتحدث: "الحكومة الفيدرالية مهتمة الآن بضمان حد أدنى من وجود الوسطاء في روسيا مع الحفاظ على الوجود الدبلوماسي أيضا".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أمرت روسيا بطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا في أبريل/نيسان الماضي، ردا على قرار ألمانيا بطرد الدبلوماسيين الروس.