(CNN)-- كشفت شركة كلاشينكوف الروسية لتصنيع الأسلحة النارية، النقاب عن بندقية هجومية مطورة من طراز AK-12، مع تعديلات تستند إلى استخدام السلاح في الحرب على أوكرانيا.

وصرح سيريغ أورزومتسيف، كبير المصممين لمجموعة كلاشنيكوف، لوكالة (تاس) الروسية الحكومية للأنباء، الجمعة، أن التطوير جاء بعد "مدخلات" تم جمعها من "تجربة استخدام البندقية في العملية الخاصة"، في إشارة إلى غزو موسكو غير المبرر لأوكرانيا.

وأضاف أنه تم بالفعل تسليم الدفعة الأولى من بنادق AK-12 التي تمت ترقيتها إلى منطقة "العمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا "لتحديد ردود الفعل".

وكجزء من الترقية، تم استبعاد وضع الانفجار الثنائي بالبندقية من التصميم الأحدث، لأنه لم يعزز من كفاءة السلاح بشكل كبير، وعقد تصميمه، وفقا لوكالة (تاس). في حين أن التغييرات الأخرى تهدف إلى تسهيل تشغيل البندقية.

وتحتوي AK-12 على العديد من منصات التركيب التي تسمح بتثبيت معدات إضافية، مثل المقبض الأمامي، والمصباح اليدوي، ومُحدد الليزر، بالإضافة إلى أجهزة للحرائق عديمة الضوضاء واللهب، بحسب (تاس).

وبحسب موقع كلاشينكوف، فإن بندقية AK-12 عيار 5.45 مليمتر هي "بندقية الخدمة القياسية للمشاة الروسية والوحدات الأخرى".

ويخضع الجيش الروسي لإعادة التجهيز ببنادق AK-12 منذ عام 2018، بحسب ما أفاد موقع كلاشينكوف على الإنترنت.

وفي يوم الجمعة أيضا، قالت شركة كلاشينكوف إنها ستطلق وحدة لإنتاج الطائرات المسيرة. ونقلت وكالة (تاس) عن رئيس مجموعة كلاشينكوف، آلان لوشنيكوف قوله: "لقد أنشأنا قسمًا للطائرات بدون طيار، وعززنا جميع قدراتنا في تطويرها وإنتاجها وقمنا بتوسيع الإنتاج عدة مرات".

وأضاف لوشنيكوف أن الوحدة الجديدة ستتعامل مع قدرات إطلاق الطائرات بدون طيار الأرضية والتحكم فيها، بالإضافة إلى كل ما هو ضروري للتشغيل الفعال للمركبات الجوية غير المأهولة. وقال إن مجموعة كلاشينكوف تنتج طائرات مسيرة على المستوى التكتيكي.