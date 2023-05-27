لندن، المملكة المتحدة (CNN)— نتيجة حدوث عطل في البوابات الإلكترونية عند الدخول إلى حدود المملكة المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لشبكة CNN في بيان، السبت: "نحن على دراية بوجود مشكلة في نظام الحدود على مستوى البلاد تؤثر على الوافدين إلى المملكة المتحدة".

وأضاف المتحدث: "إننا نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن ونقوم بالاتصال مع مشغلي الموانئ وشركات الطيران لتقليل فترة تعطيل المسافرين".

وقال المتحدث: "تؤثر هذه المشكلة على عدد من منافذ الدخول وليست خاصة بمطار هيثرو. تعمل فرقنا بشكل وثيق مع قوة الحدود للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ولدينا زملاء إضافيون متاحين لإدارة قوائم الانتظار وتوفير الرعاية للركاب، ونعتذر عن أي تأثير لذلك على رحلات الركاب".

وقالت لوسي مورتون من اتحاد خدمات الهجرة لراديو BBC4، السبت، إن الطوابير ستتجمع "بسرعة كبيرة جدا"، وأضافت: "ينتهي بك الأمر إلى وضع جميع الركاب في مكاتب الضباط المأهولة".

وأكدت: "لا يمكن للموظفين أخذ فترات الراحة التي يجب أن يأخذوها، والتي يحق لهم قانونًا الحصول عليها، والتي تعد ضرورية للصحة والسلامة، وكل شيء سيتضاعف بسرعة كبيرة".

وفقًا لمورتون، يمر 60٪ إلى 80٪ من المسافرين عبر البوابات الإلكترونية.

وأوضحت: "ليس هناك أي تأثير على الأمن القومي، في الواقع، سيؤدي ذلك إلى تحسين الأمن القومي لأن كل راكب قادم سيراه إنسان وليس آلة، لكنه سيؤدي إلى تشكيل طوابير، وهذا في حد ذاته يبني مجموعة من المشاكل الخاصة. يصاب الناس بالإحباط، ويخرجون على الموظفين، ويتعرض الموظفون للإساءة اللفظية، وفي بعض الأحيان يتعرضون للإيذاء الخاطئ وللضرب. كل هذا سيبدأ في الحدوث خلال اليوم".