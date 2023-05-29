رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يجيب على أسئلة الصحفيين بطوكيو في 29 مايو/أيار 2023، بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها ستطلق قمرا صناعيا.

(CNN)-- أبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني، الاثنين، عن خطط لإطلاق "قمر صناعي"، خلال الفترة من 31 مايو /أيار، و11 يونيو /حزيران، حسبما قال متحدث باسم خفر السواحل الياباني لشبكة CNN.

وأضاف المتحدث أن الإخطار جاء عبر البريد الإلكتروني حول خطط كوريا الشمالية لإطلاق قمرها الصناعي، باتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق لوزون بالفلبين، في منطقة خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

وفي الشهر الماضي، زُعم بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون أمر المسؤولين بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، في ذلك الوقت.

وكانت وكالة تطوير الفضاء في كوريا الشمالية قالت، العام الماضي، إنها ستنهي الاستعدادات لأول قمر صناعي استطلاع عسكري بحلول أبريل/نيسان 2023.

ومن جانبها، حذرت وزارة الدفاع اليابانية، الاثنين، من أنها ستدمر أي صاروخ كوري شمالي يدخل أراضيها. وقالت الوزارة في بيان: "سنتخذ إجراءات تدميرية ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الأخرى التي يتأكد هبوطها على أراضينا".

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، أن إطلاق أي صاروخ كوري شمالي متنكرا على شكل "قمر صناعي" يمثل "تهديدا" لأمن البلاد.

وصرح ماتسونو للصحفيين بأنه إذا اتبعت كوريا الشمالية خطتها لإطلاق الصاروخ، فإنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وستكون "استفزازا خطيرا".

وأضاف ماتسونو أن وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي أصدرتا بالفعل أمرا بشأن إعداد تدابير تدميرية ضد الصواريخ الباليستية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين، الإثنين، إن إطلاق أي صاروخ من قبل كوريا الشمالية، حتى لو تم تسميته بقمر صناعي، هو "قضية مهمة تؤثر على سلامة المواطنين اليابانيين"، وجدد رغبته في إجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- أون.

وقالت الحكومة اليابانية، الاثنين، إنها "ستتعاون مع الوزارات والوكالات ذات الصلة، وستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع وتحليل المعلومات وتقديم المعلومات المناسبة للجمهور"، ردا على إخطار بيونغ يانغ.

وفي سيول، حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كوريا الشمالية، الاثنين، على سحب خطتها لإطلاق "قمر صناعي"، وقالت إنها سترد بحزم على استفزاز كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: "حكومتنا تحذر بشدة من أن إخطار كوريا الشمالية استفزاز يهدد السلام في المنطقة، وتحث (كوريا الشمالية) على سحب خطة الإطلاق غير القانونية".

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي" لكوريا الشمالية، يعد "انتهاكا خطيرا" لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو "عمل غير قانوني واضح لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".

وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية في بيان، إن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عقدت أيضا اجتماعا طارئا، الاثنين، بعد إخطار كوريا الشمالية بخططها لإطلاق قمر صناعي.