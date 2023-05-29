حاكم روسي: قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الحدودية

(CNN)— قصفت القوات الأوكرانية عدة مواقع في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة.

وذكر فياتشيسلاف غلادكوف في برقية على تلغرام، الاثنين، أن منشأتين صناعيتين تعرضتا للهجوم في بلدة شيبيكينو، مضيفا أن أربعة أشخاص أصيبوا بعد قصف مبنى واحد يحتوي على "سوائل طلاء وورنيش".

ولا يمكن لـ CNN التحقق من مزاعم المسؤول بشكل مستقل.

ويأتي ذلك بعد إعلان مجموعة من المواطنين الروس المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين، المتحالفين مع الجيش الأوكراني، مسؤوليتهم عن هجوم في منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا، الأسبوع الماضي.

ونأت الحكومة الأوكرانية بنفسها عن المقاتلين الروس، قائلة: "هذه الوحدات في أوكرانيا جزء من قوات الدفاع والأمن، وفي روسيا يتصرفون ككيانات مستقلة".

وجاء ذلك، بعدما قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو عبر تلغرام أن "هناك انفجارات في المدينة، في المناطق الوسطى، ابقوا في الملاجئ!".

وأفاد فريق CNN، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، كييف، الاثنين.

كما أعلن مسؤولون أوكرانيون محليون، الاثنين، أن روسيا هاجمت ليلا مستودعات، بما في ذلك منشأة عسكرية، في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في خميلنيتسكي في منشور على تلغرام: "في الوقت الحالي، يجري العمل لتحديد مواقع الحرائق في مستودعات الوقود وزيوت التشحيم وتخزين أصول العتاد العسكري". وأضاف المنشور: "تم إطفاء النيران في خمس طائرات، والمدرج قيد الإصلاح".