لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة OneWhale، الإثنين، أن حوت البيلوغا المعروف دوليا باسم "الجاسوس الروسي" المزعوم، دخل المياه السويدية.

واكتسب الحوت، الملقب باسم هفالديمير (Hvaldimir)، شهرة دولية في عام 2019، بعد أن شُوهد وهو يرتدي حزاما مصنوعا خصيصا مع حوامل للكاميرا، مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنه ربما يكون قد تم تدريبه من قبل الجيش الروسي.

وقالت OneWhale في بيان: "بعد أربع سنوات من السباحة جنوبا على ساحل النرويج، هفالديمير المعروف عالميا باسم حوت (البيلوغا) الجاسوس الروسي "موجود الآن في المياه السويدية.

وشُوهد هفالديمير مؤخرا في العاصمة النرويجية أوسلو، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الحوت نظرا لحركة مرور القوارب الكثيفة في المنطقة.

وأضافت منظمة OneWhale في بيان: "لكن حوت البيلوغا الشهير تجول حول مياه أوسلو الخطرة في السويد"، "لقد أُعجبنا بإظهار السويد لرعاية هفالديمير، واتصلوا بنا فور وصوله، وأغلقوا جسرا لحمايته".

وقال ريتش جيرمان رئيس المنظمة: "لا يزال وضع هفالديمير ضعيفا للغاية، لأن السويد بلد كثيف السكان، لكننا ممتنون للغاية لأن السلطات السويدية اتخذت إجراءات سريعة لرعاية الحوت".