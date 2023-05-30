المقاتلون الروس المناهضون لبوتين يعلنون توغلا جديدا داخل روسيا

(CNN)-- زعم فيلق المتطوعين الروسي، وهو مجموعة من الرعايا الروس المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين ومتحالفين مع الجيش الأوكراني، الإثنين، أن عناصره قد دخلوا الأراضي الروسية مجددا.

وكتبت المجموعة في برقية على تلغرام: "أمس، احتفل حرس الحدود الروسي بعطلتهم المهنية. وهنأهم مقاتلو فيلق المتطوعين الروسيين بنجاحهم عبر عبور حدود الدولة (المقدسة) مرة أخرى".

ونشرت المجموعة صورًا لرجال مسلحين في أحد الحقول، لكن الصور لا تشير بوضوح إلى مكان التقاطهم. ولا يمكن لـCNN التحقق من صحة الصور.

وأضافت القوات التطوعية الروسية أن "الهدف من توغلها سيكون واضحا في المستقبل القريب".

ويأتي التوغل المزعوم للمجموعة بعد أن شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية حماية الحدود بالقرب من منطقة القتال في خطابه يوم حرس الحدود، السبت، واصفا إياه بأنه "مهمة منفصلة وهامة للغاية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن فيلق المتطوعين الروسي وفيلق الحرية لروسيا المناهض لبوتين مسؤوليتهما عن هجوم عبر الحدود في منطقة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

وادعى رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، أن قوات الدفاع الروسية "ليست مستعدة على الإطلاق لمقاومة فيلق المتطوعين الروسي بأي شكل أو أي طريقة".