بعد القانون الأكثر قسوة ضد المثليين في أوغندا.. أمريكا تُعلق وتتحرك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الإثنين إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من مشروع قانون ضد المثليين تم توقيعه ليصبح قانونًا في أوغندا.

وقال بلينكن في بيان: "الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تمرير أوغندا للقانون المناهض للمثلية الجنسية، وهو قانون يقوض حقوق الإنسان والازدهار والرفاهية لجميع الأوغنديين".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "يعد فشل أوغندا في حماية حقوق المثليين جزءًا من تدهور أوسع لحماية حقوق الإنسان الذي يعرض المواطنين الأوغنديين للخطر ويلحق الضرر بسمعة البلاد كوجهة للاستثمار والتنمية والسياحة واللجوء".

وأضاف بلينكن قائلا: "تحث الولايات المتحدة حكومة أوغندا على الامتناع عن تنفيذ القوانين التي تقوض حقوق الإنسان".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "في سياق المخاوف الجادة التي نقلها الرئيس بايدن، أعلن اليوم أن وزارة الخارجية ستضع آليات لدعم حقوق أفراد مجتمع المثليين في أوغندا لتعزيز المساءلة للمسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسؤولين عن أو المتواطئين في انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وأضاف بلينكن أنه وجّه وزارة الخارجية لتحديث الإرشادات للمواطنين الأمريكيين المسافرين إلى أوغندا.