بكين، الصين (CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن بكين ترحب برجل الأعمال إيلون ماسك ورجال الأعمال الآخرين، لزيارة الصين وتعزيز التعاون متبادل المنفعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة دورية: "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك السيد ماسك، لزيارة الصين لفهم أفضل لجهود الصين وتعزيز التعاون متبادل المنفعة".

وجاءت تصريحات ماو نينغ يرد على سؤال بشأن تقرير لوكالة (رويترز) قال إن من المتوقع أن يزور إيلون ماسك الصين، هذا الأسبوع، ويلتقي كبار المسؤولين الصينيين.

وأضافت ماو: "يسعدنا أن نرى الشركات الأجنبية تستثمر في الصين، لتعميق السوق الصينية والمشاركة في فرص التنمية".