وسائل إعلام روسية: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف العاصمة موسكو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أفادت وسائل إعلام رسمية روسية أن هجوما بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمبنيين في موسكو، صباح الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

وقال حاكم موسكو، سبرغي سوبيانين، عبر تليغرام: "تسبب هجوم بطائرات بدون طيار في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في أضرار طفيفة لأكثر من مبنى، جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث، وتحقق في ملابسات ما حدث. لم يصب أحد بجروح خطيرة حتى الآن".

وقالت وكالة "RIA" الرسية إن أحد المبنيين المتضررين يقع جنوبي العاصمة والثاني يقع جنوبي غرب موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن متحدث باسم خدمات الطوارئ، قوله إن السلطات تعمل على روايات مختلفة للحادثة، بما في ذلك تعرض المبنى لهجوم بطائرة مسيرة، وأشارت (تاس) إلى أن فرق الطوارئ عثرت على حطام طائرة مسيرة في محيط المبنى.