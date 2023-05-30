مدعون ومؤيدون أمام محكمة منطقة طوكيو في طوكيو في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد صدور حكم في دعوى قضائية رفعها أزواج من نفس الجنس يطالبون بتعويضات من الحكومة.

طوكيو، اليابان (CNN)-- قضت محكمة يابانية، الثلاثاء، بأن عدم السماح بزواج المثليين غير دستوري، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وأصدرت محكمة مقاطعة ناغويا، حكما، الثلاثاء، بأن عدم اعتراف الحكومة بزواج المثليين ينتهك قسما من الدستور الذي يتطلب قوانين متساوية للجميع.

لكن المحكمة رفضت مطالبات المدعين المثليين الذكور بالتعويض عن الأضرار حيث طالبوا بتعويض قدره 1 مليون ين (حوالي 7100 دولار) للفرد، بحجة أن عدم الاعتراف بزواج المثليين ينتهك حقهم الدستوري في المساواة، حسبما ذكرت صحيفة (كيودو نيوز) المحلية، الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية، التي تحكم فيها محكمة في اليابان بدستورية زواج المثليين في البلاد، وهي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تعترف بزواج المثليين.

ولا تعترف اليابان بزواج المثليين في جميع أنحاء البلاد، رغم أن بعض مناطق البلاد تصدر "شهادات شراكة" تمنح بعض الحقوق التي تعود بالفائدة على الأزواج من جنسين مختلفين، للأزواج من نفس الجنس.

وتم رفع خمس قضايا مماثلة في سابورو وأوساكا وطوكيو وفوكوكا، وهذا هو الحكم الرابع من نوعه.

وفي العام الماضي، أطلقت مقاطعة ناغويا نظام تسجيل شراكة من نفس الجنس، وانضمت إلى أكثر من 200 حكومة محلية في جميع أنحاء اليابان، في الاعتراف بالشراكة المثلية.