دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قيادة القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في نابولي، الثلاثاء، إن الحلف ينشر قوات إضافية في كوسوفو في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في الجزء الشمالي من البلاد، التي أدت إلى إصابة 30 من قوات حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو (KFOR).

وقالت قيادة القوة المشتركة للناتو في نابولي، على تويتر: "ردًا على الاضطرابات الأخيرة وإصابة 30 عضوًا من قوة الناتو في كوسوفو، وجّه الناتو بنشر قوات الاحتياط العملياتية (ORF) في غرب البلقان، والتي كانت في حالة استعداد للانتشار".

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن 34 جنديًا على الأقل من بعثة الناتو لحفظ السلام فى كوسوفو أصيبوا خلال اشتباكات مع محتجين فى الجزء الشمالى من البلاد اليوم الاثنين.

وتصاعدت التوترات في الأسبوع الماضي بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم في شمال كوسوفو، وهي منطقة ذات أغلبية من عرقية صرب كوسوفو، في أعقاب انتخابات أبريل/نيسان التي قاطعها صرب كوسوفو.

وقالت قوة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (KFOR) إن التطورات الأخيرة دفعتهم إلى زيادة وجودهم في شمال كوسوفو صباح الاثنين، الذي قالوا في وقت لاحق إنه تحول إلى أعمال عنف.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن 14 من جنود حفظ السلام التابعين لها في قوة كوسوفو أصيبوا عندما ألقى المتظاهرون "قنابل مولوتوف ومسامير ومفرقعات نارية وحجارة بداخلها".

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن الجنود المجريين والمولدوفيين كانوا أيضًا من بين جنود حفظ السلام المصابين.

وأضافت أن "الكتيبة الإيطالية والمجرية التابعة لقوة كوسوفو تعرضت لهجمات غير مبررة وجروح أصيبت بصدمات مع كسور وحروق نتيجة انفجار عبوات حارقة"، مضيفة أن الوحدات الطبية التابعة لقوة كوسوفو عالجت الجنود.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن تعاطفها مع جنود "KFOR" الإيطاليين الذين أصيبوا في الاشتباكات، مضيفة في بيان: "ما يحدث غير مقبول على الإطلاق وغير مسؤول. لن نتسامح مع مزيد من الهجمات على قوة كوسوفو".

في غضون ذلك، قدم نيمانيا ستاروفيتش، وزير الدولة الصربي في وزارة الدفاع، نسخة مختلفة من الأحداث عما حددته دول الناتو. وقال إن "العديد" من المتظاهرين أصيبوا في الاشتباكات، واتهم قوة "KFOR" باستخدام قنابل مضيئة عندما قرر المتظاهرون "السلميون" "التفرق ومواصلة الاحتجاج صباح الغد".

حصلت كوسوفو، التي ينتمي أغلب سكانها إلى العرق الألباني، على استقلالها عن صربيا في عام 2008. لكن صربيا لا تزال تعتبر كوسوفو جزءًا لا يتجزأ من أراضيها كما يفعل الصرب الذين يعيشون في شمال كوسوفو.

تتمركز قوات الناتو في كوسوفو للحفاظ على السلام، مع اشتعال التوترات في كثير من الأحيان بين صربيا وكوسوفو.

تصاعد العنف

قالت قوة كوسوفو، في بيان، إن الوحدات متعددة الجنسيات التي يقودها الناتو تم نشرها في أربع بلديات في المنطقة لاحتواء "مظاهرات عنيفة"، حيث حاول "رؤساء البلديات المنتخبون حديثًا في الأيام الأخيرة تولي مناصبهم".

وضع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الجمعة، القوات المسلحة على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية. وجاء هذا القرار في أعقاب اشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين الذين حاولوا منع رئيس بلدية منتخب حديثًا من أصل ألباني من دخول مكتبه.

وأفادت وكالة N1 المتعاونة مع CNN، الاثنين، أنه تم وضع أسلاك شائكة حول مبنى إدارة البلدية في بلدية ليبوسافيتش، حيث ورد أن قوات "KFOR" كانت ترتدي ملابس مكافحة الشغب. وأضافت أن الوحدات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو أقامت سياجا بالقرب من مبنى الإدارة البلدية في مدينة زفيكان.

وتقول شرطة كوسوفو إن المتظاهرين أظهروا العنف، الاثنين، عندما تجمعوا في بلديات "ليبوسافيك وزوبين بوتوك وزفيكان". وأضافت الشرطة أنه أمام منشأة في زفيكان، ألقى المتظاهرون الغاز المسيل للدموع و "حاولوا عبور الطوق الأمني للدخول إلى مبنى البلدية بالقوة".

وصفت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، الوجود المتزايد لقوة كوسوفو في شمال كوسوفو، الاثنين، بأنه "متأخر"، وقالت: "مهمة هذه البعثة الدولية هي حماية مصالح وسلام الناس في كوسوفو وميتوهيا، وليس المغتصبين".

وقال برنابيتش إن الوضع في كوسوفو وميتوهيا "متوتر وصعب"، وأضاف: "لم يكن الأمر أكثر صعوبة من أي وقت مضى". كما أعربت برنابيتش عن "امتنانها للصرب في الإقليم على التزامهم الهدوء والامتناع عن العنف".

في غضون ذلك، أدان سفير الولايات المتحدة في كوسوفو، جيف هوفينير، "أعمال العنف" من قبل المتظاهرين، مشيرًا إلى استخدام المتفجرات.

كما أدان سفير الاتحاد الأوروبي في كوسوفو، توماش سزونيوغ، ما فعله المتظاهرون، مشيرًا إلى الأضرار التي لحقت بمركبات وسائل الإعلام.

كما تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن الوضع يوم الاثنين، ووصفه بأنه "انفجار كبير يتشكل في وسط أوروبا".