أشخاص يمشون أمام مسجد في أورومتشي، العاصمة الإقليمية لشينجيانغ في عام 2019.

(CNN)-- حاصر آلاف من الأقلية المسلمة مسجدا في جنوب غرب الصين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة أخيرة لمنع ما قالوا إنه محاولة من قبل السلطات لإزالة قبة ومآذن المسجد، مع اتساع نطاق حملة قمع الحريات الدينية.

ويأتي التغيير الواضح لمسجد ينتمي لجماعة هوي العرقية (Hui) في قرية ناجياينغ بمقاطعة يوننان وسط حملة كاسحة أطلقها الزعيم الصيني شي جين بينغ لـ"إضفاء الطابع الصيني" على الدين.

وتهدف السياسة إلى تطهير المعتقدات الدينية من النفوذ الأجنبي ومواءمتها بشكل وثيق مع الثقافة الصينية التقليدية - والحكم الاستبدادي للحزب الشيوعي.

وفي السنوات الأخيرة، أزالت السلطات العمارة الإسلامية بشكل صريح –دمرت القباب وهدمت المآذن- من أكثر من ألف مسجد في جميع أنحاء البلاد، كما يقول نشطاء من منطقة هوي (Hui)، وكان مسجد ناجياينغ واحدا من آخر تلك المساجد.

والآن، تأتي حملة "إضفاء الطابع الصيني" على الدين إلى ناجياينغ، الموطن التاريخي لـ(Hui) المركز الهام للثقافة الإسلامية في يونان، وهي مقاطعة متنوعة إثنيا، تقع على حدود الصين مع جنوب شرق آسيا.

ولكن هذه التحركات واجهت رد فعل عنيف من السكان المحليين.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وحددت موقعها الجغرافي شبكة CNN، سكانا يشتبكون مع طوابير من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب، والذين أغلقوا مدخل المسجد، ودفعوا الحشد بالدروع والهراوات.

وأظهرت مقاطع الفيديو أن السكان ردوا بالصراخ غضبا، وألقى بعضهم زجاجات المياه والحجارة على الشرطة.

وقال شاهد محلي لشبكة CNN: "هذا هو آخر جزء من كرامتنا، إنه مثل القدوم إلى منزلنا لإزالته، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

وأضاف الشاهد، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف على السلامة الشخصية، إن الآلاف من سكان منطقة "Hui"- بمن فيهم رجال ونساء وكبار السن وأطفال- تجمعوا حول المسجد، السبت، في ظل انتشار أكثر من 1000 شرطي حول المسجد.

وقال المصدر: "بعد وصولنا إلى المسجد، أدركنا أنهم دفعوا بالرافعات إلى المسجد، وأنهم جاهزون للهدم القسري"، مضيفا أنه تم بالفعل نصب السقالات حول المسجد.

وأوضح أن التوترات تصاعدت حوالي الساعة الواحدة ظهرا، حيث طالب المصلون بدخول المسجد لأداء صلاة الظهر. وقالوا إنهم رأوا ضباط الشرطة يضربون الحشد بالهراوات، مما دفع بعض السكان للاشتباك مع الشرطة التي ألقت القبض على عشرات المحتجين في موقع الحادث.

وقال ما جو، وهو ناشط بارز من المنطقة، ويعيش الآن في الولايات المتحدة ويحافظ على اتصال وثيق مع سكان ناجياينغ، إنه تم اعتقال حوالي 30 شخصا.

ولا يمكن لـCNN التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل وقد تواصلت مع الشرطة المحلية والحكومة للتعليق. كما تواصلت شبكة CNN مع حكومة مقاطعة يوننان ومكتبها للشؤون الدينية للتعليق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها مسلمو (Hui) مواجهة متوترة مع السلطات لحماية المساجد. ففي عام 2018، نظم الآلاف من سكان نينغشيا التابعة للمنطقة، شمال غرب البلاد، اعتصاما احتجاجيا لمدة ثلاثة أيام لمنع السلطات من هدم مسجد تم بناؤه حديثا.