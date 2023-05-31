(CNN)-- أعلنت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي (إندوباكوم)، الثلاثاء، في بيان، أن طائرة مقاتلة صينية نفذت "بمناورة عدوانية غير ضرورية" خلال اعتراض طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي.

ونشرت القيادة الأمريكية مقطع فيديو يُظهر الحادثة حيث قامت مقاتلة صينية من طراز J-16 بالتحليق أمام طائرة أمريكية من طراز RC-135 Rivet ما أجبر الطائرة الأمريكية على تغيير مسارها.

وقالت"إندوباكوم" إن الطائرة الأمريكية كانت تجري "عمليات تحليق آمنة وروتينية" في المجال الجوي الدولي.

وأضافت: "ستواصل الولايات المتحدة الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي، وستواصل القوة التحليق في المجال الجوي الدولي مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة جميع السفن والطائرات الموجودة وفقا للقانون الدولي".

يذكر أن بحر الصين الجنوبي برز، على مدى السنوات الماضية، كمنقطة توتر رئيسية محتملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تدعي الصين الولاية التاريخية على كامل البحر الشاسع تقريبا، ومنذ عام 2014 وضعت شعابا مرجانية صغيرة وحواجز رملية في جزر اصطناعية محصنة بالصواريخ والمدارج مما أثار غضب الدول المطالبة بحقوقها في تلك المنطقة البحرية.