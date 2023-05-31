وصف ترامب بـ"دمية بوتين".. كريس كريستي يعلن خططه للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

العالم
نشر
دقيقة قراءة
وصف ترامب بـ"دمية بوتين".. كريس كريستي يعلن خططه للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية
Credit: WADE VANDERVORT/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن حاكم نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، خططه للإعلان عن الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، الأربعاء، وفقا لثلاثة مصادر على اطلاع على الخطط.

وكان قد ترشح كريستي إلى الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون.

وسيُعلن كريستي، والذي يجاهر بمعارضته للمرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب، ترشحه عبر كلمة سيلقيها في كلية "Saint Anselm".

وكان حاكم نيوجيرسي السابق وصف ترامب بـ"دمية بوتين" بعد امتناع الثاني عن الاعتراف بأن على أوكرانيا أن تنتصر على روسيا في مقابلته مع CNN.

وكان موقع "Axios" الأمريكي سباقا بنشر تقرير حول موعد إعلان كريستي ترشحه للسباق نحو البيت الأبيض.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.