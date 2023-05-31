أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن حاكم نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، خططه للإعلان عن الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، الأربعاء، وفقا لثلاثة مصادر على اطلاع على الخطط.

وكان قد ترشح كريستي إلى الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون.

وسيُعلن كريستي، والذي يجاهر بمعارضته للمرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب، ترشحه عبر كلمة سيلقيها في كلية "Saint Anselm".

وكان حاكم نيوجيرسي السابق وصف ترامب بـ"دمية بوتين" بعد امتناع الثاني عن الاعتراف بأن على أوكرانيا أن تنتصر على روسيا في مقابلته مع CNN.

وكان موقع "Axios" الأمريكي سباقا بنشر تقرير حول موعد إعلان كريستي ترشحه للسباق نحو البيت الأبيض.