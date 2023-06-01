(CNN)-- يعتزم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بإلقاء خطاب في ولاية آيوا وتقديم فيديو دعائي لحملته في يوم 7 يونيو/حزيران، حسبما قال مصدران لشبكة CNN.

ومع إعلان مايك بنس الترشح سيكون في مواجهة رئيسه السابق ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، ويعتبر المرشح الأوفر حظا في الوقت الحالي.

وتشير خطة بنس للإعلان عن ترشحه للانتخابات في ولاية آيوا، بدلا من مسقط رأسه في ولاية إنديانا، إلى الأهمية التي يعطيها للولاية التي سيكون بها أول تجمع حزبي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

يذكر أن مايك بنس قبل اختياره لمنصب نائب الرئيس السابق ترامب في انتخابات عام 2016، كان حاكما لولاية إنديانا وعضوا سابقا في الكونغرس.

ويواجه بنس طريقا صعبا لنيل الترشح عن الحزب الجمهوري، لكن سياسته تتماشى مع المسيحيين الإنجيليين، وهم كتلة تصويت حيوية للجمهوريين.

واختلف مايك بنس مع ترامب بعد أن ضغط عليه الرئيس السابق لمنعه من الإقرار بصحة نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 وكذلك رفض مايك بنس اقتحام الكابيتول في 6 يناير/ كاون الثاني 2021، ما عرضه وعائلته للخطر.

وسينضم بنس إلى المرشحين الجمهوريين مثل ترامب و رون ديسانتيس، وكذلك السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الذين يتطلعون إلى مواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن شبكة NBC كانت أول من أورد خبرا عن اعتزام بنس الترشح لانتخابات الرئاسية.