مسؤول أمريكي: مدير "CIA" زار الصين الشهر الماضي.. وهذا ما شدد عليه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام برنز، زار الصين الشهر الماضي، في محاولة من إدارة بايدن لاستئناف العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقال المسؤول الأمريكي: "الشهر الماضي، سافر المدير برنز إلى بكين حيث التقى نظيره الصيني وشدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة عبر قنوات الاستخبارات".

وقال مسؤولون أمريكيون لـCNN إن الإدارة دأبت على إجراء ترتيبات للانخراط مع بكين عبر كبار مسؤولي الإدارة كجزء من محاولة لإعادة التواصل مع الصين بشأن القضايا الجوهرية بعد أن دفع حادث منطاد التجسس الصيني وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تأجيل رحلة كانت مجدولة إلى بكين.

وأكد متحدث باسم "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "تحدث بإيجاز" مع نظيره الصيني في سنغافورة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر في بيان: "تحدث الوزير أوستن ووزير الدفاع الوطني في الصين، لي شانغ فو، بإيجاز في افتتاح مأدبة العشاء الليلة ضمن منتدى شانغريلا للحوار في سنغافورة".

وجاء التواصل المختصر بعد رفض الصين مقترحا أمريكيا يتضمن عقد أوستن اجتماعا رسميا مع نظيره الصيني في منتدى شانغريلا الأمني للحوار الذي يُجرى الآن في سنغافورة.