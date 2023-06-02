دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مثُل زعيم طائفة مسيحية اتُهم بتشجيع أتباعه على تجويع أنفسهم أمام محكمة في مدينة مومباسا الكينية، الجمعة.

وتم القبض على بول ماكنزي نثينجي الشهر الماضي بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا بأن منطقة في غابة شاكولا في مقاطعة كيليفي شرقي كينيا تحتوي على مقابر جماعية.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها CNN، فقد عثر المحققون حتى الآن على 249 جثة وما لا يقل عن 10 مقابر جماعية في منطقة غابات شاكولا.

وقال ماكنزي الذي مثل أمام محكمة جزائية في مومباسا، لمراسل CNN، إن جلسة الاستماع "مسألة ترهيب" ومضيعة للوقت.

وبسؤاله عن الاتهامات بأن أتباع مجموعته قاموا بتجويع أطفالهم اتباعا لتعليماته، قال ماكنزي إنه "لم ير أي شخص يتضور جوعاً".

ووفقًا لوثائق المحكمة، سيسعى المدعي العام في القضية إلى تمديد فترة احتجاز المدعى عليهم لمدة 60 يومًا أخرى.

وأكد المدعي العام أن "الفترة الممتدة البالغة 60 يومًا هي أقل فترة ممكنة لاستكمال التحقيقات في ظل الظروف السائدة".

يرى المدعي العام أيضًا أن هناك "أسبابًا مقنعة لرفض الإفراج عن المدعى عليهم بكفالة، بما في ذلك الأدلة التي تم جمعها حتى الآن والتي تُظهر احتمالية كبيرة لتوجيه تهم خطيرة ضد المتهمين".