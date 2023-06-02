رئيس الأركان الأمريكي يوضح دور الدبابات في الهجوم الأوكراني المضاد

(CNN)-- أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الخميس، على أهمية الدبابات بالنسبة لأوكرانيا، خاصة مع هجومها المضاد الذي يلوح في الأفق ضد القوات الروسية المحتلة.

وأضاف ميلي أن "الدبابات مهمة للغاية، سواء للدفاع أو للهجوم لأنها ستلعب دورا رئيسيا في الهجوم المضاد المرتقب"، وذلك في تصريحات للصحفيين خلال رحلته إلى فرنسا لإحياء ذكرى الإنزال الذي قامت به قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية في منطقة النورماندي الفرنسية في 6 يونيو/ حزيران 1944 المعروف بـ"دي داي".

وأكد أن "الدبابات الحديثة المطورة، والتدريب الذي يصاحبها، والقدرة على استخدامها ستكون أمور أساسية لنجاح أوكرانيا."

وذكر ميلي أن "الدبابات ستعمل بطريقة منسقة مع المدفعية والمشاة والمزيد عندما يبدأ الهجوم المضاد، وباستخدام التدريب على المناورات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا في ألمانيا لمهاجمة المواقع الروسية في حصونها".

وقال: "إذا عدت إلى الحرب العالمية الثانية، فإن بعض أكبر معارك الدبابات التي خاضت في التاريخ كانت في أجزاء من أوكرانيا".

وبدأ ما يقرب من 400 جندي أوكراني مؤخرا التدريب على دبابات من طراز "أبرامز" الأمريكية الصنع، وهي عملية من المتوقع أن تستمر حوالي 12 أسبوعا.

والتزمت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بما مجموعه 31 دبابة، وأرسلت دول أخرى بالفعل دبابات "تشالنجر 2" بريطانية الصنع ودبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع.