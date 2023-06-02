دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إدراج عملاء تابعين للنظام الإيراني متورطين في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة والخارج على قائمة العقوبات.

ووفقا لبيان وصل لـCNN نسخة منه، أدرجت الخزانة الأمريكية:

محمد رضا انصاري (Mohammad Reza Ansari) مسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعضو فيه منذ وقت طويل وقد دعم عمليات الفيلق في سوريا. انصاري عضو في وحدة العمليات الخارجية التابعة لفيلق القدس والمسؤولة عن القيام بعمليات سرية في الخارج، بما في ذلك التخطيط وجمع الاستخبارات وتنفيذ عمليات قاتلة ضد منشقين إيرانيين وغيرهم من المواطنين غير الإيرانيين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وخطط انصاري بدعم من المواطن الإيراني شهرام بورسافي (Shahram Poursafi) لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية وحاول تنفيذ العملية. واتهمت وزارة العدل الأمريكية بورسافي في 10 آب/أغسطس 2022 بتوفير دعم مادي لمخطط قتل عابر للحدود أو محاولة توفيره. وقد تورط بورسافي أيضا في التخطيط لعمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعمليات استطلاع في منطقة القوقاز، يتم إدراج محمد رضا انصاري وشهرام بورسافي على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لعملهما لصالح فيلق القدس أو بالنيابة عنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

حسين حافظ أميني(Hossein Hafez Amini) مواطن يحمل الجنسية الإيرانية والتركية متمركز في تركيا وهو شريك لفيلق القدس ويعمل ضمن شبكة في تركيا. يستخدم أميني علاقاته في مجال صناعة الطيران وخطوط الطيران خاصته المتمركزة في تركيا، خطوط راي الجوية (Rey Havacilik Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi – Rey Airlines)، للمساعدة في العمليات السرية التي يقوم بها فيلق القدس، بما في ذلك مخططات الخطف والاغتيال التي تستهدف المنشقين عن النظام الإيراني في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، استفاد أميني من شبكته المتمركزة في تركيا لدعم فيلق القدس من خلال عمليات التهريب واستئجار الطائرات، كما سبق أن نقل أميني وخطوط راي الجوية طائرة إلى خطوط بويا (Pouya Air) الإيرانية، وهي شركة طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مدرجة منذ آذار/مارس 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لعملها لصالح فيلق القدس أو بالنيابة عنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يتم إدراج حسين حافظ أميني على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لتقديمه المساعدة المادية أو رعايته لها أو توفيره للدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات لفيلق القدس أو دعما له. ويتم إدراج خطوط راي الجوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لكون حسين حافظ أميني يمتلكها أو يسيطر عليها أو يديرها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

روح الله بازقندي ، رسخت منظمة مخابرات الحرس الثوري الإيراني نفسها منذ إنشائها في العام 2009 كوحدة محلية ودولية تركز على استهداف الصحفيين والناشطين والمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وغيرهم ممن يعارضون تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام الإيراني. تورط الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس في منظمة مخابرات الحرس الثوري الإيراني روح الله بازقندي (Rouhallah Bazghandi) في التخطيط لعمليات المنظمة في العراق وسوريا وعمليات قاتلة ضد مواطنين إسرائيليين والإشراف عليها. وقد تورط بازقندي أيضا في مخططات لاغتيال صحفيين ومواطنين إسرائيليين في إسطنبول.

رضا سراج، تورط رئيس قسم المخابرات الأجنبية التابع لمنظمة مخابرات الحرس الثوري الإيراني رضا سراج (Reza Seraj) في عمليات فاشلة للمنظمة في آسيا وفي عمليات استخباراتية استهدفت مواطنين أمريكيين. سبق لسراج أن ترأس قسم العمليات الخاصة في منظمة مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وهو قسم يركز على نشاطات خاصة ضد إسرائيل، وكان فيه مسؤولا عن سلسلة من العمليات الفاشلة التي استهدفت مواطنين إسرائيليين.

يتم إدراج روح الله بازقندي ورضا سراج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لعملهما لصالح فيلق القدس أو بالنيابة عنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتم أيضا إدراج منظمة مخابرات الحرس الثوري الإيراني وبازقندي بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2023 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14078 بعنوان “تعزيز الجهود المبذولة لإعادة الرهائن والاحتجاز الخطأ لمواطني الولايات المتحدة إلى الوطن”، ومثل ذلك الإجراء أول استخدام لهذه السلطة، مما يعيد التأكيد على التزام الحكومة الأمريكية الأساسي بإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي في الخارج.