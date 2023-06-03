الهند.. 233 قتيلا وإصابة 900 جراء تصادم 3 قطارات

(CNN)-- لقي 233 شخصا مصرعهم بعد تصادم 3 قطارات في الهند، مساء الجمعة، في واحدة من أسوأ حوادث قطارات في التاريخ الحديث.

ووفقا لسكرتير ولاية أوديشا براديب جينا، اصطدم قطارا ركاب وقطار بضائع في مدينة بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية، وقال جينا، عبر تويتر، إن 233 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 900 بجروح.

وخلال مؤتمر صحفي، ذكر براديب جينا أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام الفرق بعملية إنقاذ ضخمة.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين في عربة سكة حديد متضررة، وشاركت أكثر من 115 سيارة إسعاف وعدة سيارات إطفاء في جهود الإنقاذ، حسب السلطات.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر تويتر، تقديم مبلغ 2427 دولارا "لأقارب كل متوف في الحادث، و 606 دولار لكل مصاب"، فيما أعلنت ولاية أوديشا الحداد لمدة يوم.

وتعاني شبكة السكك الحديدية في الهند من تقادم البنية التحتية وضعف الصيانة، وهي عوامل غالبا ما تكون مسؤولة عن الحوادث.

وتجاوز عدد القتلى في حادث يوم الجمعة بالفعل عدد القتلى في حادث سيئ السمعة في عام 2016، وهو واحد من أكثر الحوادث دموية في السنوات الأخيرة، حيث قتل أكثر من 140 شخصا في خروج قطار عن مساره في ولاية أوتار براديش الشمالية.