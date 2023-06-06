أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف العمدة الذي عينته روسيا لمدينة نوفا كاخوفا الأوكرانية، فلاديمير ليونتييف، تدمير أجزاء من محطة كاخوفا للطاقة الهيدروكهربائية بـ"العمل الإرهابي الخطير"، الثلاثاء، في حين اتهم مسؤول في خيرسون عينته أوكرانيا، موسكو بالوقوف خلف تفجير سد نوفا كاخوفا.

وقال ليونتييف: "الهجمات على محطة كاخوفا للطاقة الهيدروكهربائية دمرت صمامات البوابات، ما أدى إلى انسكاب المياه بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وتابع العمدة الذي عينته موسكو: "لا حاجة لمغادرة نوفا كاخوفا في الوقت الراهن بعد".

وقال رئيس إدارة خيرسون العسكرية المعين من جانب أوكرانيا، أوليكساندر بروكودين إن الإجلاء في "منطقة الخطر" حول سد نوفا كاخوفا في أوكرانيا بدأ.

وذكر بروكودين أن "الجيش الروسي ارتكب عملا إرهابيا آخر لقد فجر محطة كهرباء كاخوفكا، وستصل المياه إلى مستوى حرج خلال خمس ساعات... الإجلاء في منطقة الخطر بدأ".

وأكد بروكودين للمواطنين في منشوره على تلغرام أن جميع الخدمات تعمل بما في ذلك الشرطة وخدمة الطوارئ.

وطالب المسؤول المواطنين "بجمع وثائقهم وممتلكاتهم الأكثر حاجة وانتظار حافلات الإخلاء".

واتهم بروكودين روسيا بتفجير سد كاخوفا في منشور سابق على تلغرام.

وكان مقطع فيديو لطائرة بدون طيار في وقت متأخر من يوم الاثنين أظهر طوفانًا من المياه يتدفق من ثقب كبير في سد نوفا كاخوفكا في شرق أوكرانيا.