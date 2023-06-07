كريس ليخت يغادر منصب الرئيس التنفيذي لـCNN بعد عام مليء بالعثرات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غادر الرئيس التنفيذي لشبكة CNN، كريس ليخت، منصبه، الأربعاء، بعد عام قضاه في هذا المنصب وشهد سلسلة من العثرات والأحداث المثيرة للجدل.

وقال ديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي للشركة الأم لشبكة CNN، "وارنر براذرز ديسكفري" WBD، لموظفي CNN بمستهل الاجتماع التحريري اليومي للشبكة الأربعاء: "لقد اجتمعت بكريس وسيغادر CNN".

واختتمت مغادرة ليخت منصبه، التي جاءت بعد أيام من مقال مكون من 15 ألف كلمة نشرته مجلة The Atlantic، عاما مليئا بالاضطرابات بالنسبة لـCNN، شهد إقالات للعديد من الموظفين، وانخفاضا بتقييمات نسب المشاهدة وحالة معنوية متدنية بشدة لدى الموظفين.

وعلى ضوء مقال المجلة، اعتذر ليخت لموظفي CNN، الاثنين، وأخبرهم بنبرة حزينة أنه لم يتعرف على نفسه عند قراءة أجزاء من القصة وأنه آسف لأنه صرف انتباهه عن عمل غرفة الأخبار.

وتعهد ليخت، الذي وصف التجربة التي مر بها بالـ"متواضعة للغاية" بأن "يقاتل بضراوة" من أجل كسب ثقة الموظفين مجددا.

لكن رغم تعهده هذا، كان من الواضح أن عهد كريس ليخت أوشك على النهاية بسرعة.

وقال زاسلاف، إنه خلال الفترة المؤقتة، سيتألف فريق القيادة من نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المواهب والمحتوى، إيمي إنتيليس، ونائب رئيس التحرير، فيرجينيا موسيلي، ونائب الرئيس التنفيذي للبرامج في أمريكا، إيريك شيرلينغ، وديفيد ليفي الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لعمليات الأنشطة التجارية للشركة.