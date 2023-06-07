نيويورك أسوأ مدينة من حيث تلوث الهواء في العالم .. ما السبب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تصدرت مدينة نيويورك قائمة الأسوأ في تلوث للهواء في العالم لأجزاء من يوم الثلاثاء، حيث هب دخان ضار إلى الجنوب من أكثر من مائة حريق غابات مشتعل في مقاطعة كيبيك الكندية.

كان مؤشر جودة الهواء في المدينة أعلى من 200 نقطة ليلة الثلاثاء، وهو مستوى "غير صحي للغاية"، وفقًا لشركة IQAir السويسرية المعنية المتخصصة في تطوير مراقبة جودة الهواء.

سجّلت المدينة أسوأ نوعية هواء مقارنة بأي منطقة حضرية كبرى في الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء (بالتوقيت الشرقي)، حسب IQAir.

في وقت لاحق من ليلة الثلاثاء، سجّلت مدينة نيويورك ثاني أسوأ مستويات تلوث الهواء في العالم بعد نيودلهي، الهند، حسبما أفادت شركة IQair. ومن المدن الأخرى الموجودة على القائمة الدوحة (قطر)، بغداد (العراق)، لاهور (باكستان).

كما تصدرت مدينة نيويورك القائمة لفترة وجيزة صباح الثلاثاء.

تلقى أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة عبر الشمال الشرقي والغرب الأوسط ووسط المحيط الأطلسي تنبيهات بشأن جودة الهواء، حيث يغلف دخان حرائق الغابات المنبعث من كندا المدن الأمريكية الكبرى.

من المتوقع أن تشهد مدن معينة - بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة - تحسنًا في جودة الهواء على مدار اليوم. لكن من المتوقع أن يتفاقم الجو فوق بوسطن وبيتسبرغ ورالي بولاية نورث كارولينا، الأربعاء.

هناك أكثر من 150 حرائق غابات نشطة مشتعلة في كيبيك هذا الأسبوع، وفقًا لمركز حرائق الغابات الكندي المشترك بين الوكالات - أكثر من ضعف عدد الحرائق المشتعلة في أي مقاطعة كندية أخرى.