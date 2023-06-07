دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحلقة الأولى المذيع، تاكر كارلسون، على صفحته بتويتر بعد إعلان قناة فوكس نيوز الأمريكية "قطع العلاقات" معه.

وكان شخص مطلع على الأمر قد قال في وقت سابق إن قرار فوكس "بالانفصال" عن كارلسون، المذيع اليميني المتطرف الذي روج بانتظام لنظريات المؤامرة وكان المذيع الأعلى تصنيفًا في الشبكة، اتخذه الرئيس التنفيذي، لاتشلان مردوخ والرئيسة التنفيذية لفوكس نيوز سوزان سكوت.

ويذكر أن الإعلان الذي جاء في نهاية ابريل/ نيسان الماضي، اتخذ بعد أسبوع واحد من تسوية فوكس نيوز لقضية تشهير مع شركة Dominion Voting Systems مقابل 787.5 مليون دولار بسبب نشر الشبكة لأكاذيب انتخابية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد عقب على قرار فوكس نيوز، عبر "Newsmaz"، حيث قال: "أنا مصدوم، أنا متفاجئ انه شخص جيد جداً ورجل جيد جداً وموهوب جداً كما تعلمون وكانت لديه تقييمات عالية جداً".