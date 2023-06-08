نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هاجم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسه السابق وما مدح به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في لقاء مع شبكة CNN، الأربعاء.

وجاء أشد انتقاد من بنس لترامب عندما سُئل عن دور الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في جهودها لصد الغزو الروسي، بعد أن جادل بأن الولايات المتحدة يجب أن تسرع من دعمها للجيش الأوكراني، وأشار بنس إلى وصف ترامب لبوتين في مقابلة إذاعية في فبراير 2022 بأنه "عبقري" لغزو أوكرانيا.

وقال بنس: "أعرف الفرق بين العبقري ومجرم الحرب، وأعرف من الذي يجب أن ينتصر في الحرب في أوكرانيا وهو الشعب الذي يناضل من أجل حريتهم ويكافح من أجل استعادة سيادتهم الوطنية في أوكرانيا.. وأمريكا، هي ليست حربنا ولكن الحرية هي معركتنا، ونحن بحاجة لمنح شعب أوكرانيا القدرة على القتال والدفاع عن حريتهم".

وتابع بنس: "أي شخص يعتقد أن فلاديمير بوتين سيتوقف إذا اجتاح أوكرانيا، فإنه كما نقوله في إنديانا: ’لديه شيء آخر قادم‘.. ليس لديه نية للتوقف.. لقد أوضح أنه يريد إعادة إنشاء مجال النفوذ السوفيتي القديم في أوروبا الشرقية".