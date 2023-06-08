باريس، فرنسا (CNN)-- كشفت المدعية العامة في مدينة آنسي الفرنسية، لين بونيه ماتيس، أن المشتبه به بتنفيذ الهجوم بسكين على حديقة في فرنسا، الخميس، هو طالب لجوء سوري لكن دافعه لا يزال غير واضح، مشيرة إلى أنه لا وجود لـ"دافع إرهابي" واضح للجريمة.

وأشارت ماتيس، في مؤتمر صحفي، إلى أن الأطفال الأربعة المصابين بهجوم مدينة آنسي تتراوح أعمارهم بين 22 شهرا و3 سنوات، لافتة إلى أنهم في حالة حرجة.

وذكرت المدعية أن أحد الأطفال يبلغ من العمر 22 شهرا ويبلغ طفلان آخران عامين في حين أن الطفل الرابع يبلغ من العمر 3 سنوات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قال إن عدة أشخاص من بينهم أطفال، أصيبوا بجروح، الخميس، بالهجوم في مدينة آنسي الفرنسية.

وبينت السلطات في وقت لاحق أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم أطفال.