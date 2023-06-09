هكذا رد بايدن على سؤال حول توجيه لائحة اتهام لدونالد ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق على لائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال جولة في كلية في "روكي ماونت" بولاية كارولينا الشمالية، الجمعة.

وقال بايدن في إطار إجابته على أسئلة الصحفيين حول لائحة الاتهام الموجهة لترامب: "ليس لدي جواب على الإطلاق".

ولم يجب بايدن على الأسئلة التي تبعت ذلك حول ما إذا كان قد تحدث للمدعي العام، ميريك غارلاند، أو عما إذا كان لديه أي رد على تعليقات الجمهوريين في الكونغرس.

وفقا لما كشفته مصادر، لشبكة CNN، الخميس، فقد تم توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص جاك سميث بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية.