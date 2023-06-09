كوبا توضح حقيقة إنشاء قاعدة صينية على أراضيها للتجسس على أمريكا

(CNN)-- نفت الحكومة الكوبية، الخميس، وجود قاعدة تجسس صينية على أراضيها، وقالت إن التقارير عن هذه القاعدة "غير صحيحة على الإطلاق".

ووصف نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، في مؤتمر صحفي في هافانا، التقارير التي تفيد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لإشاء قاعدة صينية في كوبا لجمع معلومات استخبارية عن الولايات المتحدة بأنها "غير صحيحة على الإطلاق، ولا أساس لها من الصحة".

وقال: "افتراءات كهذه اختلقها المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا"، زاعما أن قاعدة التجسس التي ذكرتها التقارير "كانت تُستخدم لإضفاء الشرعية على العقوبات الأمريكية على كوبا".

ووصف التقارير بأنها "مغالطات يتم الترويج لها بنية خبيثة لتبرير التعزيز غير المسبوق للحصار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار والعدوان على كوبا وخداع الرأي العام في الولايات المتحدة وحول العالم".

في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التقارير عن القاعدة الصينية، وقال متحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر في مؤتمر صحفي: "بناء على المعلومات التي لدينا هذه التقارير ليست دقيقة، ولسنا على علم بأن الصين وكوبا تطوران أي نوع من محطات التجسس".

وأضاف رايدر أنه ليس على علم بأي خطط لإنشاء قاعدة عسكرية صينية في كوبا أو في أي مكان آخر في المنطقة، كما وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، التقارير بأنها "غير دقيقة".