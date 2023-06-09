(CNN)-- اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تسجيل، خلال اجتماع عام 2021، بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية "سرية" لم تُرفع عنها السرية، وفقا لنص التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه شبكة CNN.

ويقول ترامب، وفقا لنص التسجيل: "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية، لكنني الآن لا أستطيع".

وحصلت CNN على نص جزء من الاجتماع حيث كان ترامب يناقش وثيقة سرية للبنتاغون حول مهاجمة إيران. وفي التسجيل الصوتي، الذي ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن المدعين حصلوا عليه، قال ترامب إنه لم يرفع السرية عن الوثيقة التي يشير إليها، وفقا للتسجيل.

وتم توجيه لائحة اتهام إلى ترامب، الخميس، في سبع تهم بتحقيق المحامي الخاص جاك سميث، في سوء التعامل مع الوثائق السرية.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام، لذلك من غير المعروف ما إذا كانت أي من التهم السبع تشير إلى اجتماع 2021 المسجل. ومع ذلك، فإن الشريط مهم لأنه يظهر أن ترامب كان يفهم أن الوثائق التي كانت بحوزته في منتجغ مار-إيه-لاغو، بعد مغادرته البيت الأبيض ظلت سرية.

وبشكل علني، ادعى ترامب أن جميع الوثائق التي أحضرها معه إلى مقر إقامته في فلوريدا، قد رُفعت عنها السرية، بينما انتقد تحقيق المحامي الخاص باعتباره مطاردة سياسية تحاول التدخل في حملته الرئاسية لعام 2024.

وأفادت شبكة CNN لأول مرة، الأسبوع الماضي، بأن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لاجتماع ترامب في عام 2021 في منتجعه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، مع شخصين يعملان على السيرة الذاتية لكبير موظفي ترامب السابق مارك ميدوز، بالإضافة إلى مساعدين وظفهم الرئيس السابق، بمن فيهم أخصائية الاتصالات مارغو مارتن.

ويشير نص التسجيل الصوتي إلى أن ترامب يعرض الوثيقة التي يناقشها على من هم في الغرفة. وقالت عدة مصادر لشبكة CNN إن التسجيل التقط صوت الورق، كما لو كان ترامب يلوح بالوثيقة، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هي الوثيقة المتعلقة بإيران.

وقال ترامب في لحظة معينة خلال التسجيل: "سرية. هذه معلومات سرية. انظروا، انظروا إلى هذا"، "هذا ما قام به الجيش وتم تقديمه لي".

وكان ترامب يشكو في الاجتماع من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي. وعُقد الاجتماع بعد وقت قصير من نشر مجلة "ذا نيويوركر" قصة لسوزان غلاسر توضح بالتفصيل كيف أوعز ميلي، في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب، إلى هيئة الأركان المشتركة بضمان عدم إصدار ترامب أوامر غير قانونية، وإبلاغه إذا كان هناك أي قلق.

وأضاف: "حسنا، مع ميلي- دعني أرى ذلك، سأريكم مثالاً. قال إنني أردت مهاجمة إيران. أليس هذا مذهلاً؟ لدي كومة كبيرة من الأوراق، هذا الشيء جاء للتو. انظروا، هذا هو"، بحسب ما جاء في النص. واستطرد: "لقد قدموا لي هذا- هذا غير رسمي، لكن- قدموا لي هذا. كان هذا هو. كانت وزارة الدفاع. لقد نظرنا إلى البعض. كان هذا هو. لم أفعل هذا من قبلي، كان هذا هو".

ويتابع ترامب: "كل أنواع الأشياء- صفحات طويلة، انظروا. انتظروا دقيقة، دعنا نرى هنا. لقد اكتشفت للتو، أليس هذا مذهلاً؟ هذا يفيد قضيتي تماما، كما تعلمون. باستثناء أنها، سرية للغاية. سرية، هذه معلومات سرية. انظروا، انظروا إليها".

وفي مارس/ أذار الماضي، استدعى المدعون ترامب بشأن الوثيقة المُشار إليها في تسجيل عام 2021. وقدم محامو ترامب بعض الوثائق المتعلقة بإيران ومارك ميلي ردا على أمر الاستدعاء، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الوثيقة نفسها.

وكان المدعون الفيدراليون يحققون مع ترامب بشأن إساءة التعامل مع الوثائق السرية التي تم أخذها إلى منتجعه وعرقلة التحقيق. وقال محامي ترامب إن الرئيس السابق تلقى استدعاء من وزارة العدل للمثول أمام المحكمة، الثلاثاء، في جنوب فلوريدا.