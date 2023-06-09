بوتين يدعي أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بالفعل.. ويتحدث عن النتائج

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بالفعل، لكن دون تحقيق نجاحات.

وقال بوتين على هامش مؤتمر في سوتشي الجمعة: "يمكن القول بيقين كامل أن الهجوم المضاد بدأ"، وأضاف أن ادعاءه "مدعوم بدليل استخدام (أوكرانيا) الاحتياطيات الاستراتيجية".

وتابع الرئيس الروسي في مقطع فيديو نٌشر على تلغرام: "يمكن القول إن جميع محاولات الهجوم المضاد حتى الآن قد باءت بالفشل، لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".

وhردف بوتين: "لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها في أي من القطاعات الرئيسية. هذا شيء واضح تمامًا"، وأضاف قائلا إن اليومين الماضيين كانا "شديدي التوتر".

وتعد تصريحات زعيم الروسي هي الأحدث في سلسلة من التوصيفات الروسية المتفائلة للأحداث على طول خط المواجهة بين زاباروجيا ودونيتسك، حيث كثفت القوات الأوكرانية أنشطتها منذ بداية الأسبوع.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، الخميس، إن اللواء الميكانيكي 47 الأوكراني عانى من خسائر فادحة في الأفراد والأسلحة في 4 محاولات منفصلة لاختراق الخطوط الروسية، وأشار إلى أن كل المحاولات باءت بالفشل.

ولم يكشف المسؤولون الأوكرانيون معلومات كثيرة حول تطورات الأمور العسكرية، وفي كلمة له مساء الخميس، وصف الريس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي المعارك بأنها "صعبة للغاية".