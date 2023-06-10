دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن عقب كلمة ألقاها في ولاية كارولينا الشمالية وما وصفوه بـ"تصرف غريب" عقب الإدلاء بكلمته.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الرئيس بايدن على المنصة يقف وينظر قبل صعود أحد مساعديه ونزلهما معها من على المنصة.

وأخذ مقطع الفيديو المتداول في قاعدة "فورت ليبرتي" حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن إجراءات جديدة لضمان حصول أزواج العسكريين والمحاربين القدامى في البلاد ومقدمي الرعاية والناجين على فرصة لبناء الأمن الاقتصادي لعائلاتهم.

وعلق بايدن في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر على الإجراءات الجديدة قائلا: "جيشنا هو أعظم قوة قتالية في تاريخ العالم.. وذلك بسبب المحاربين أمثالك - وخدمة وتضحيات أزواجك وأطفالك وأفراد أسرتك".