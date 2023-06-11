لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، إنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في المستقبل القريب".

وأضاف شولتس: "لقد تحدثت باستمرار مع الرئيس الروسي بين الحين والآخر، وليس فقط قبل الحرب، ولكن منذ أن بدأت الحرب، وأحيانا بشكل مطول. وبما أننا لم نتحدث منذ فترة طويلة، أنوي التحدث معه مرة أخرى في وقت ما، في المستقبل القريب".

وجاءت تصريحات شولتس خلال مشاركته في حدث بالكنيسة البروتستانتية الألمانية في نورمبرغ.

وقال: "لكن يجب أن يكون واضحا في كل هذه المحادثات، أن هناك شرطا واحدا لإجراء مفاوضات سلام عادلة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الشرط هو أن تسحب روسيا قواتها، وهذا يحتاج إلى فهم".

وخلال حديثه، أكد شولتس أن "الناس يقولون دائما السيد شولتس، يجب أن تتفاوض! تفاوض، تفاوض. وأريد أن أقول شيئا عن هذا. التفاوض أمر جيد، ولكن السؤال هو من يتفاوض مع من وماذا. والأمر غير المنطقي، هو إجبار أوكرانيا على قبول استيلاء بوتين على الأراضي".