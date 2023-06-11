(CNN-- ألقي القبض على نيكولا ستورجن، رئيسة الوزراء الإسكتلندية السابقة، في ضوء تحقيقات الشرطة في الشؤون المالية للحزب الوطني الإسكتلندي، حسبما أفادت وكالة PA ميديا الأحد.

وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: "تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا اليوم الأحد 11 يونيو 2023 كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي."

وقالت الشرطة "المرأة محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة اسكتلندا".

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات لأن التحقيق جار.

تم القبض على زوجها والرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، بيتر موريل، وإطلاق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر، وتبعه أمين صندوق المجموعة، كولين بيتي، وقام الضباط بمداهمة مقر الحزب في إدنبرة.

أعلنت ستورجن (52 عامًا) فجأة استقالتها من منصب الوزير الأول في فبراير/ شباط الماضي، بعد تسع سنوات أصبحت خلالها زعيمة الحركة من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.