سفير رومانيا في كينيا دراغوس تيغاو في مؤتمر صحفي في نيروبي في 3 مارس 2022.

(CNN)-- استدعت رومانيا سفيرها في كينيا، دراغوس تيغاو، للعودة إلى العاصمة بوخارست واعتذرت بعد أن مزاعم أن مبعوثها في نيروبي شبه قردًا بدبلوماسيين أفارقة.

وأظهرت وثائق حصلت عليها شبكة CNN، دبلوماسيين أفارقة يدينون رسميا تصريحات دراغوس تيغاو خلال اجتماع لمبعوثين من أوروبا الشرقية عقد في أبريل/ نيسان في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية.

وبحسب ما ورد في الرسالة التي طالبت باعتذار، قال السفير تيغاو إن "المجموعة الأفريقية انضمت إلينا" عندما ظهر قرد أمام نافذة في غرفة الاجتماعات.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إنها علمت بالحادث في الثامن من يونيو/ حزيران فقط، رغم وقوعه في نهاية أبريل.

حصلت CNN على رسالتين اعتذار أرسلهما تيغاو إلى دبلوماسيين أفارقة بفاصل أربعة أيام. قال تيغاو في البداية إن تعليقاته جاءت خلال "اجتماع طويل وساخن ومثير للجدل" وكانت محاولة "لتهدئة الأجواء"، وقام في وقت لاحق بسحب هذا القسم الأخير من الرسالة.